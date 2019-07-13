Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА «Новости».

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Экс-спортсмен, зарегистрированный в качестве самовыдвиженца по округу №43, куда входят районы Арбат, Хамовники и Пресня, отметил, что число недействительных подписей превышает допустимый предел на 1,3%.

Также Булыкин заявил, что «предпочитает бороться законными методами», и добавил, что в комиссию были направлены юристы.

Экс-нападающий поблагодарил всех за поддержку и отметил, что получил первый большой опыт участия в политической жизни столицы.

Ранее популярный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что Булыкин собрал фальшивые подписи для выборов в Мосгордуму.