В «Крыльях Советов» рассказали новые подробности об аренде Анюкова

Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин рассказал новые подробности об аренде 36-летнего защитника Александра Анюкова, сообщает »Федеральное агентство новостей».

Анюков — воспитанник самарского футбола. Недавно он стал играющим тренером, но для перехода в «Крылья» возобновил карьеру игрока.

«Вариант возник некоторое время назад, но вы же понимаете, что заранее информация о трансферах не озвучивается, пока контракт не подписан. Конечно, возвращение Саши, самарца и знаковой фигуры для «Крыльев» — радостная новость. Он уже находится в расположении команды, готовится к игре с ЦСКА», — сказал Голубин.

Также он отметил, что Анюков теоретически может принять участие в матче с ЦСКА.

«У него был контракт с «Зенитом» как у играющего тренера, поэтому он перешел на условиях аренды», — добавил начальник селекционного отдела.

Ранее Медведев рассказал, что в «Зените» будут ждать возвращения Анюкова.