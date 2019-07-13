Спустя 23 года побит мировой рекорд российской легкоатлетки Мастерковой

Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан установила новый мировой рекорд на дистанции в 1 милю на турнире Бриллиантовой лиги в Монако.

Она показала результат в 4 минуты и 12,33 секунды.

Предыдущий рекорд на миле принадлежал россиянке Светлане Мастерковой, которая установила это достижение на турнире в Цюрихе 14 августа 1996 года. До голландки никому не удавалось достичь рекорда российской легкоатлетки.

Хассан родом из Эфиопии. В 2008 году в возрасте 15 лет она приехала в Нидерланды в качестве беженца и спустя пять лет получила гражданство.

Ранее определился соперник сборной России в полуфинале Лиги наций.