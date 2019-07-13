Леброн Джеймс не будет менять номер в «Лейкерс»

Звездный Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не будет менять игровой номер, сообщает «Чемпионат.com».

Баскетболист хотел отдать свой игровой номер — 23-й — новичку команды Энтони Дэвису, но продолжит выступать под ним сам. Это связано с рекламными финансовыми последствиями, которые бы возникли.

Стоит отметить, что Джеймс выступал под 23-м номером не всю карьеру, в «Майами» он играл по 6-м номером. При этом Дэвис как раз на протяжении всей карьеры выступал под 23-м номером.

Ранее сообщалось, что Уэстбрук написал прощальное письмо для «Оклахомы».