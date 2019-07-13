Леброн Джеймс не будет менять номер в «Лейкерс»

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Лидер «Кливленда» Джеймс Леброн недоумевает от своих партнеров по команде Лидер «Кливленда» Джеймс Леброн недоумевает от своих партнеров по команде
Лидер «Кливленда» Джеймс Леброн недоумевает от своих партнеров по команде
TSN

Звездный Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не будет менять игровой номер, сообщает «Чемпионат.com».

Баскетболист хотел отдать свой игровой номер — 23-й — новичку команды Энтони Дэвису, но продолжит выступать под ним сам. Это связано с рекламными финансовыми последствиями, которые бы возникли.

Стоит отметить, что Джеймс выступал под 23-м номером не всю карьеру, в «Майами» он играл по 6-м номером. При этом Дэвис как раз на протяжении всей карьеры выступал под 23-м номером.

Ранее сообщалось, что Уэстбрук написал прощальное письмо для «Оклахомы».