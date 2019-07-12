Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала победительницей в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, сообщает РИА «Новости».

Победительница показала результат 2 метра. Также она пыталась взять планку в 2,04 м, но не смогла покорить высоту. Второй стала болгарская спортсменка Мирела Демирева (1,94), третье место заняла представительница Австралии Никола Макдермотт (1,94).

Ранее сообщалось, что Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 9-й этап. Монако

Прыжки в высоту. Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,00 м;

2. Мирела Демирева (Болгария) — 1,94 м;

3. Никола Макдермотт (Австралия) — 1,94 м.