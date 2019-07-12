Объявлен первый обладатель премии лучшему игроку матча РПЛ

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Футбольный мяч
РИА

Полузащитник московского «Динамо» Мигель Кардозу признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Португальский форвард забил первый матч в новом сезоне Российской премьер-лиги, а также получил желтую карточку.

В РПЛ впервые после матча была вручена награда лучшему игроку встречи.

Матч между «Арсеналом» и «Динамо», прошедший в Туле, завершился со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин перешел в «Ростов».