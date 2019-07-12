Федерер победил Надаля
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Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Уимблдона.
В полуфинальной встрече третья ракетка мира одержал победу над представителем Испании Рафаэлем Надалем со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.
В финале Федерер встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.
Теннис. Уимблдон. 1/2 финала
Роджер Федерер (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4