«Атлетико» подаст на «Барселону» в суд из-за трансфера Гризманна

Мадридский «Атлетико» планирует подать в суд на «Барселону» из-за трансфера нападающего Антуана Гризманна.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте столичного клуба, адвокат французского футболиста в одностороннем порядке расторг контракт между своим клиентом и «Атлетико», а также внес €120 млн от имени каталонской команды.

«Мы считаем, что эта сумма недостаточна для выполнения оговорки об отступных. Очевидно, что «Барселона» и Антуан договорились о переходе до того, как отступные снизились с € 200 млн до € 120 млн», — отмечается в заявлении.

В клубе считают, что футболист и «Барселона» договорились о трансфере еще до ухода Гризманна, о котором было объявлено 14 мая.

Ранее сообщалось, что сумма отступных за француза в «Барселоне» составит €800 млн.