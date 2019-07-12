Фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске.

Он не может самостоятельно передвигаться из-за перенесенной операции на ноге.

Фото в кресле было опубликовано в инстаграме супруги футболиста Анастасии Костенко. Рядом с Тарасовым, у которого загипсована нога, находятся дочь и жена.

Подписчиков смутило то, что недавно бывший «железнодорожник» веселился на свадьбе своего друга — рэпера L'one.

«Хрустальный футболист. На свадьбе танцевал, а тут в коляске. Показуха!» — возмущаются комментаторы.

Ранее сообщалось, что Тарасова сравнили с экс-женой Ольгой Бузовой и унизили за «немужское» поведение.