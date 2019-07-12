Погба забил мяч в ворота пахом

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба смог оформить гол необычным способом во время тренировки с командой, сообщает SNTV.

В данный момент манкунианцы находятся на сборе в Австралии.

Мяч после выноса в защитника попал в пах 26-летнему хавбеку, после чего отскочил в ворота.

Несмотря на боль, француз отпраздновал гол. Позднее он все же взял паузу, чтобы стабилизировать самочувствие.

Сообщалось, что футболист намерен покинуть стан «МЮ» летним трансферным окном и перейти в мадридский «Реал». «Сливочные» готовы отдать за игрока €125 млн.

В сезона-2018/19 Погба сыграл в 35 матчах чемпионата Англии, забив 13 мячей и сделав девять голевых передач. Его соглашение с англичанами истекает летом 29021.

Ранее сообщалось, что Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед».