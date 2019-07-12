17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

17-летний вратарь аргентинского «Юнион де Голондрина» Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.

Трагедия случилась в Аргентине во время матча Северной региональной лиги. Игрок спас свою команду от гола, отпраздновал это и рухнул на газон. Молодой футболист получил удар сильный в область грудной клетки, который стал для него смертельным. По предварительным данным у футболиста случился сердечный приступ.

На игре не было машины скорой помощи. Везти его до больницы пришлось на машине одного из болельщиков. Прокуратура уже начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки в Польше.