Защитник «Ромы» Маркано вернулся в «Порту»

Испанский защитник Иван Маркано, ранее выступавший с 2012 по 2014 год за казанский «Рубин», перешел в «Порту», сообщает официальный сайт португальского клуба.

Напомним, 32-летний испанский футболист выступал за «Порту» в период с 2014 по 2018 год, после чего переехал в Рим. В итальянском клубе закрепиться ему не удалось, поэтому уже спустя год он покинул столицу Италии. Ранее вице-чемпионы Португалии пополнили свои ряды атакующим колумбийским полузащитником Луисом Диасом.

Ранее сообщалось, что полузащитник римского «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед».