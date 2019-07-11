Опухшая Бузова еле ходит

Поп-певица сильно травмировала ногу во время съемок нового сезона шоу «Форт Боярд», сообщает teleprogramma.pro.

Об этом она написала в своем инстаграме.

«С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась еще никогда. Было сложно. Поняла, что не могу ходить. Все опухло и тело в синяках», — написала Бузова.

Наличие травм у певицы подтвердил ее пиар-директор. По его словам, Бузова почувствовала боль уже после съемок. Возможно, во время записи шоу у Ольги был резкий прилив адреналина, поэтому она не смогла понять, когда именно получила травму.

«Оля вернется в Москву не только с впечатлениями, но и с забинтованной ногой. У нее сильное растяжение ноги: подвернула ее. Когда это произошло, не понятно. Может, во время испытания, может, просто на территории форта. Из-за адреналина Оля не почувствовала боль и спокойно прошла все испытания», — сказал пиар-директор Бузовой.

Также он отметил, что речи об отмене концертов не идет.

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