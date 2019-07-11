В Госдуме назвали решение по апелляции Мутко победой российского спорта

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что удовлетворение апелляции вице-премьера РФ Виталия Мутко в Спортивном арбитражном суде (CAS)является положительным результатом для российского спорта, передает ТАСС.

CAS 11 июля удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

«Это победа всего российского спорта. Он столько времени отстаивает свои права в судах, а никаких доказательств его связи и связи государства с допинг-скандалами нет. Это логическое завершение этой истории. Имя Виталия Леонтьевича столько упоминали во всех этих скандалах, столько упрекали. Произошедшее сейчас — логическое завершение. Я бы на месте Виталия Леонтьевича подал в суд на компенсацию морального ущерба», — сказал Свищев.

Решение о пожизненном отстранении Мутко было вынесено 5 декабря 2017 года на основании выводов комиссии под руководством Самуэля Шмида, которая расследовала возможные допинговые махинации во время Игр в Сочи — 2014.

Ранее экс-президент ОКР отреагировал на решение CAS по вопросу Мутко.