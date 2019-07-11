Теннисистка Халеп впервые вышла в финал Уимблдона

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Симона Халеп Симона Халеп
Симона Халеп
Reuters

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп на Уимблдоне победила Элину Свитолину, передает ТАСС.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:3.

В финале турнира Халеп сыграет с победительницей пары Серена УильямсБарбора Стрыцова.

Ранее Уильямс вновь довели до истерики.