Экс-форвард «Локомотива» снял трусы в шотландском отеле

Экс-форвард московского «Локомотива» Гарри О'Коннор оказался в неприятной ситуации, сообщает «Би-би-си».

Футболист был уличен в непристойном поведении в одном из шотландских отелей города Норт-Берик. Нападающий снял с себя брюки и трусы.

Он не только оголился, но и вел себя угрожающе, выкрикивая оскорбительные реплики.

Сообщается, что полиция округа Ист-Лотиан уже возбудила дело в отношении дебошира. Вероятно, дело будет рассмотрено 2 октября, а само судебное заседание — 6 ноября.

В составе железнодорожников О'Коннор выступал с 2006 по 2007 год. Он провел 33 матча за «Локо», став автором семи голов. Также шотландец выступал за «Томь», в составе которой принял участие в шести матчах, оформив один гол.

Ранее нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, почему отказался от алкоголя в прошлом сезоне.