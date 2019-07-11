Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Эльблонге Ивона Петровская назвала наиболее вероятную причину гибели гандболистки сборной России Екатерины Королевой, передает ТАСС.

20-летняя спортсменка умерла в водоеме около польского города Старе-Яблонке, который являся родной из площадок чемпионата Европы по пляжному гандболу.

«По предварительным данным экспертам удалось установить, что наиболее вероятной причиной гибели Королевой являлось утопление», --заявила пресс-секретарь.

Петровская также сообщила, что официального письменного заключения о результатах судебно-медицинской экспертизы следствием получено не было.

Ожидается, что Федерация гандбола России окажет финансовую помощь семье погибшей спортсменке

Ранее сообщалось, что стал известен возможный виновник гибели 20-летней гандболистки.