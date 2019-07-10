Стал известен возможный виновник гибели 20-летней гандболистки

Назван возможный виновник гибели гандболистки сборной России Екатерины Королевой.

Подробности рассказал тренер спортсменки Виталий Волынченко.

По его словам, в ночь смерти Королева находилась со спутником, членом национальной команды по пляжному гандболу, который на данный момент и является одним из подозреваемых.

«Они вместе пошли купаться. Он-то ее и вытащил. Его подозревают в непреднамеренном убийстве. Все будет определено экспертизой», — цитирует Волынченко телеканал «360».

Тело входившей в состав национальной команды по пляжному гандболу атлетки было обнаружено 8 июля в водоеме, в запрещенном для ныряния месте.

Трагедия случилась сразу после завершения чемпионата Европы в польском Старе-Яблонки.

Ранее украинец испугался перехода в РПЛ.