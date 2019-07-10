Федерация гандбола России поможет семье погибшей 20-летней атлетки

Федерация гандбола России (ФГД) поможет семье погибшей 20-летней Екатерины Королевой.

Как сообщается на сайте организации, тело входившей в состав национальной команды по пляжному гандболу атлетки было обнаружено 8 июля в водоеме, в запрещенном для ныряния месте.

Трагедия случилась сразу после завершения чемпионата Европы в польском Старе-Яблонки.

Федерация возьмет на себя расходы по организации похорон Королевой и финансово поможет родным спортсменки.

Ранее россиянина наказали после ухода из UFC.