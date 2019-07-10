Джокович уверенно вышел в полуфинал Уимблдона
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Первая ракетка планеты Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона, передает ТАСС.
В четвертьфинале он уверенно взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном — 6:4, 6:0, 6:2. Встреча продлилась 1 час 59 минут.
Теперь за выход в финал серб сразится с победителем пары Гидо Пелья (Аргентина) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Стоит отметить, что Джокович является действующим победителем турнира.
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