Свитолина стала первой вышедшей в 1/2 финала Уимблдона украинкой
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.
В 1/4 финала турнира она смогла обыграть чешскую спортсменку Каролину Мухову со счетом 7:5, 6:4. Встреча теннисисток продлилась один час и 32 минуты.
В полуфинале восьмая сеянная сразится с румынкой Симоной Халеп, которая смогла обыграть в четвертьфинале представительницу Китая Чжан Шуай со счетом 7:6 (7:4), 6:1.
Также в 1/2 финала вышла американка Серена Уильямс.
Украинка стала первой теннисисткой страны, кто смог дойти до полуфинала «Большого шлема» в женском одиночном разряде. До этого она выходила в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в 2018 и 2019 году и Открытого чемпионата Франции 2015 и 2017 года.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась для известного журнала без ретуши.