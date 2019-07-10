Свитолина стала первой вышедшей в 1/2 финала Уимблдона украинкой

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона.

В 1/4 финала турнира она смогла обыграть чешскую спортсменку Каролину Мухову со счетом 7:5, 6:4. Встреча теннисисток продлилась один час и 32 минуты.

В полуфинале восьмая сеянная сразится с румынкой Симоной Халеп, которая смогла обыграть в четвертьфинале представительницу Китая Чжан Шуай со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Также в 1/2 финала вышла американка Серена Уильямс.

Украинка стала первой теннисисткой страны, кто смог дойти до полуфинала «Большого шлема» в женском одиночном разряде. До этого она выходила в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в 2018 и 2019 году и Открытого чемпионата Франции 2015 и 2017 года.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась для известного журнала без ретуши.