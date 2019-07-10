Представлен новый трофей чемпионата России
Российская премьер-лига (РПЛ) представила дизайн нового кубка, который будет вручаться победителям чемпионата России, передает ТАСС.
Внешний вид нового кубка представлен на видеозаписи, опубликованной на странице РПЛ в твиттере. Новый трофей, в отличие от предыдущего, полностью состоит из металла.
Согласно регламенту, главный трофей РПЛ переходит к клубу на вечное хранение, если команда становится чемпионом в пятый раз. В прошлом сезоне пятикратным чемпионом России стал петербургский «Зенит».
Ранее сообщалось, что московскому «Локомотиву» вручили серебряные медали РПЛ.
Новый сезон. Новая история. Новый Кубок чемпионов РПЛ.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 9 июля 2019 г.
Представляем новый трофей Российской Премьер-лиги: https://t.co/456vdmyF9X#РПЛ #НовыйСезон #НовыйКубок pic.twitter.com/TbetyRi1Z0