Названа дата рассмотрения апелляции сломавшей позвоночник Комиссаровой

Рассмотрение апелляции российской фристайлистки Марии Комиссаровой на решение суда по ее иску к клинике, где она проходила реабилитацию, состоится 11 июля Санкт-Петербургском городском суде. Об этом сообщила представитель спортсменки Нина Данилина корреспонденту «Газеты.Ru» Андрею Сенченко.

В феврале Невский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск Комиссаровой, обязав клинику в Испании, где она проходила реабилитацию, выплатить 60 тысяч рублей. 25 марта адвокаты спортсменки подали апелляцию на решение суда.

В апелляционной жалобе истица требует отменить решение Невского суда и удовлетворить иск в полном объеме.

В 2014 году во время тренировки перед Олимпийскими играми в Сочи спортсменка получила серьезную травму позвоночника, заставившую 28-летнюю россиянку уйти из спорта.

Ранее Комиссарова рассказала о родах в Испании.