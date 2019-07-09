Экс-глава СБР оштрафован на 50 тысяч рублей

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе, сообщает официальный сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В настоящее время экс-глава занимает должность директора федерального государственного бюджетного учреждения, которое специализируется на спортивной подготовке сборных России, — «Центра спортивной подготовки сборных команд России».

В начале 2019 года прокуратура России получила жалобу на сомнительные контракты ЦСП с организующими закупку билетов на транспорт для отечественных спортсменов фирм.

В результате ФАС начала проверку, после чего были выявлены нарушения в деятельности центра. Следствие выяснило, что организация под руководством Кравцова заключила контракт суммой на 20 млн рублей с компанией «Виза конкорд трэвел». Этот контракт был подписан с единственным поставщиком услуг в обход конкурсных процедур.

Ранее сообщалось, что вице-президент СБР Алексей Нуждов высказался о секс-скандале Сергея Тутмина, которого в 2018 году обвинила в домогательствах 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева.