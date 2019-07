Форвард «Лейкерс» провел выходные на яхте с сестрой Ким Кардашьян

Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма был замечен папарацци в компании известной американской модели Кендалл Дженнер, сообщает TMZ.

Знаменитости вместе отпраздновали День независимости США на яхте в Малибу.

До этого баскетболиста застали в компании другой инстаграм-модели Кати Элизы Генри.

В данный момент сестра Ким Кардашьян не состоит в отношениях. Дженнер рассталась с бойфрендом, разыгрывающим «Филадельфии Севенти Сиксерс» Беном Симмонсом, месяц назад.

Кузма является одним из игроков, которые остались в составе «Лейкерс» после обмена Энтони Дэвиса.

В минувшем сезоне форвард сыграл в 70 матчах, набрав в среднем 18,7 очка, делал 5,5 подбора и 2,5 передачи.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс сменит амплуа в новом сезоне.

Kendall Jenner and NBA player Kyle Kuzma on a boat in Malibu Jul 4, 2019. pic.twitter.com/uH6Rflqc2u