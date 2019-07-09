Сын Зидана покидает «Реал»

Голкипер мадридского «Реала» Лука Зидан будет выступать за сантандерский «Расинг» в следующем сезоне на правах аренды, сообщает Marca.

По информации издания, к такому решению «королевский клуб» пришел после того, как передумал расставаться с вторым вратарем Кейлором Навасом. Таким образом, Зидан не сможет проводить достаточное время на поле.

Сообщается, что предложение о переезде поступило со стороны главного тренера «Реала» и отца футболиста Зинедина Зидана. Специалист недавно проводил отпуск в Сантандере.

Соглашение Зидана-младшего со «сливочными» истекает летом 2020 года, однако ожидается, что контракт будет продлен, прежде чем вратарь отправится в аренду.

По итогам сезона-2018/19 «Расинг» стал вторым в группе два испанской Сегунды Б, являющейся третьим по силам дивизионом. Таким образом, сантандерский клуб смог получить путевку во второй дивизион страны.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» оскорбляли валлийского форварда Гарета Бэйла на базе клуба.