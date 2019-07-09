Снуп Догг о женском футболе: платите девушкам, чего они стоят

Известный американский рэпер Снуп Догг решил высказать мнение по поводу призовых сборной США по женскому футболу на чемпионате мира, сообщает Goal.

Футболистки получили 7,5 процентов общего призового фонда от мужского чемпионата мира — 2018.

«Я бы хотел обсудить то, что они получают всего $90 тыс за спортсменку, в том время мужчины при условии победы получают $500 тыс за игрока. Простите, но эти жалкие гребаные мужики из сборной США, наверное, никогда не выиграют. Да даже в первый раунд плей-офф не выйдут. Платите девушка, чего они стоят!» — заявил рэпер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил женскую сборную страны с победой на чемпионате мира.