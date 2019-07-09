Серена Уильямс оштрафована на $10 тысяч за повреждение корта Уимблдона

Американка Серена Уильямс оштрафована на $10 тысяч за повреждение ракеткой одного из кортов Уимблдона, сообщает Associated Press.

Она в порыве эмоций начала бить ракеткой по корту.

Также на 3 тысячи за неспортивное поведение оштрафован итальянец Фабио Фоньини.

Австралиец Ник Кирьос в общей сложности был оштрафован на 8 тысяч за отдельные неспортивные инциденты во время матчей первого и второго круга, в котором он уступил Рафаэлю Надалю.

Ранее стали известны все пары четвертьфинала Уимблдона у женщин.