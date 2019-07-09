Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе «Маракана» в Рио0де-Жанейро.

Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Признаюсь, Кубок Америки, ты победил, но это была та еще авантюра. Прилетели в Бразилию, переоделись, добрались до мест и в итоге все закончилось тем, что Виталия схватили 20 охранников. Нас выпустили из-под стражи и теперь мы наслаждаемся Бразилией», — написала Волански.

Модель прославилась после того, как выбежала в откровенном наряде в финале Лиги Чемпионов в июне этого года. Таким образом она хотела прорекламировать сайт своего русского парня Виталия Здоровецкого.

Ранее Волански ответила на вопрос о порно.