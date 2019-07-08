Легендарный бразильский футболист завел роман со студенткой

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио состоит в отношениях со студенткой.

22-летняя Ана Каролин Назарио на днях опубликовала совместное фото с прославленным 53-летним футболистом в инстаграме.

«Любовь. Ничто в этой жизни не случайно, всегда есть мотив и причина. Люди приходят в нашу жизнь по какой-то причине, показывают нам что-то, а ты показал мне, как любить. Лишь я знаю, что я испытываю по отношению к тебе! Смесь любви, гордости и страсти», — написала она.

Ромарио в настоящее время является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро. Ана учится на бизнес-факультете в городе Флорианополис в штате Санта-Катарина.

Ранее бразильский игрок напомнил Месси об ошибках судьи в матче «Барселона» — «ПСЖ».