Названа дата презентации Кубка Стэнли в Москве

Стало известно, когда в Москве будет презентован Кубок Стэнли, сообщает ТАСС.

В столицу России Кубок привезен чемпиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв.

Согласно словам агента хоккеиста, Кубок Стэнли будет представлен в Москве 17 августа.

Стоит напомнить, что «Сент-Луис» впервые стал чемпионом НХЛ. В финальной серии Кубка Стэнли команда обыграла «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке арестованы две звезды НХЛ.