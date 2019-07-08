Президент UFC рассказал о стычке Хабиба и Диаса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал подробности стычки между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Нэйтом Диасом, передает Low Kick MMA.

Инцидент произошел на турнире UFC 239. Сообщалось, что Диас прошел в сектор, где находился Нурмагомедов, после чего команды бойцов устроили потасовку.

«Хабиб Нурмагомедов и Нэйт Диас устроили стычку. Мы погасили конфликт и после боя Гилберта Мелендеса Диас ушел. Эти двое находились в двух рядах друг от друга, затем они начали потасовку, которую мы разняли. Мы справились, было весело. Уверен, что было много всего сказано, но я не уверен, что все это было плохо», — заявил Уйат.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова отреагировал на стычку сына с Нейтом Диасом.