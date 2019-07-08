Прокуратура Польши возбудила дело после смерти гандболистки

Польская прокуратура возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве после смерти российской гандболистки Екатерины Королевой, сообщает ТАСС.

О смерти игрока сборной России стало известно 8 июля. О возбуждении уголовного дела представитель пресс-службы местной полиции в городе Оструда Анна Карчевская.

«Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — указала Карчевская.

Инцидент произошел ночью, около полуночи дежурному поступил вызов об извлечении из воды тела женщины. Врачи, которые прибыли на место, спасти гандболистку не смогли.

Ранее в клубе «Ставрополье» прокомментировали смерть гандболистки.