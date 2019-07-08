Отсидевший 13 лет футболист высказался о рисках Кокорина и Мамаева в колонии

Бывший футболист клуба «КАМАЗ» Эдуард Югрин, отсидевший в тюрьме 13 лет, прокомментировал этапирование нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в колонию.

«Грозит ли ребятам что-то в колонии? Думаю, ничего. Они впервые окажутся на зоне и будут сидеть с парнями с похожими статьями. Рядом не будет тех, кто содержится в строгом режиме», — цитирует Югрина «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок отметил, что у заключенных будет возможность заниматься спортом. Также Юргин считает, что футболистов могли бы наказать условным сроком.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

4 июля заключенные были доставлены в колонию общего режима, расположенную в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву поставили памятник.