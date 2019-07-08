Фанаты сборной США оскорбляли Трампа в эфире Fox News

Фанаты женской сборной США выкрикивали оскорбления в адрес президента страны Дональда Трампа в эфире телеканала Fox News, сообщает Мediaite.

Во время прямого включения из бара в Лионе посетители заведения выкрикивали матерные оскорбления в адрес главы американского государства.

В финале чемпионата мира сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0. Американки отстояли титул и стали четырехкратными победительницами мундиаля.

Ранее Трамп ответил футболистке национальной сборной Меган Рапино, оскорбившей Белой дом.