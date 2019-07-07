Австралийский теннисист оспорит штраф Уимблдона за непрофессионализм

Австралийский теннисист Бернард Томич собирается опросить штраф, который он получил от организаторов Уимблдона за непрофессионализм, сообщает theage.com.au.

Томич проиграл первый круг Жо-Вильфреду Тсонга со счетом 2:6, 1:6, 4:6 за 58 минут. Арбитр решил, что теннисист не соответствует профессиональным стандартам.

«Я и обычно довольно плохо двигаюсь, а в этот раз был просто супермедленным. Тсонга потрясающе подавал, почти не тратил времени между подачами, заставлял меня играть. У меня не было шансов, я быстро полетел 2:6, 1:6. Третий сет получился получше, но все равно прошел быстро.

В итоге моих усилий хватило на очень плохое выступление, но я больше ничего и не мог. Простите, ребята, что плохо себя чувствовал», — заявил спортсмен.

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