Жена Винни Джонса умерла от рака кожи

Супруга экс-игрока сборрной Уэльса, а ныне британского актера Винни Джонса Таня Лэмонт умерла от рака кожи, сообщает «Би-би-си».

Женщине было 53 года. С тяжелой болезнью Лэмонт боролась на протяжении шести лет. Последние дни она провела в кругу семьи.

Супруги поженились в 1994 году. У них есть общий сын и дочь от первого брака Лэмонт. В июне этого года пара отметила годовщину — 25 лет совместной жизни.

В 2013 году Джонс с женой прошли обследование. У обоих нашли меланому. Экс-футболист перенес три операции по удалению опухоли.

Он выступал за такие английские клубы, как «Уимблдон», «Лидс Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед» и «Челси», а также снялся в фильме «Карты, деньги, два ствола».

Ранее жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна показала, как болеет за сине-бело-голубых.