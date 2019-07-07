Бариста растерялся при виде пришедших за кофе игроков «Ливерпуля»

Бариста одной из популярных в Англии кофеен попал в необычную ситуацию, сообщает Sport24.

Он не смог совладать с собой, когда к нему подошли футболисты английского «Ливерпуля». Парень сильно растерялся, однако смог собраться и принять заказ у скаузеров.

Забавная реакция баристы попала в соцсети. На видео также можно заметить, что хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер тоже смутился.

По итогам прошедшего сезона мерсисайдцы не смогли стать чемпионами страны. Команда заняла второе место турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ), уступив на одно очко «Манчестер Сити».

Однако «Ливерпуль» смог стать победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил €70 млн за игрока итальянского «Лацио».