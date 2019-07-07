СМИ узнали об очередных любовных похождениях легенды футбола Руни

Проститутка Хелен Вуд в своих мемуарах рассказала, как встречалась с экс-футболистом сборной Англии, «Эвертона» и «Манчестера Юнайтед» Уэйна Руни.

Как сообщает The Sun, девушка притворялась уборщицей, чтобы проникнуть в дом спортивной звезды.

Также, по словам Вуд, у Уэйна Руни были интрижки с зубной медсестрой и двумя проститутками, которые должны были присоединиться к форварду на европейских предсезонное турне.

Стоит отметить, что в настоящий момент англичанин является игроком клуба MLS «Ди Си Юнайтед».

Ранее 70-летнего марафонца после дисквалификации за мошенничество нашли мертвым.