Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы

Женская сборная России по пляжному футболу выиграла сборную Нидерландов на Кубке Европы в португальском Назаре.

Матч закончился со счетом 7:2.

В составе российской команды хет-трик на счету Марины Федоровой, еще по голу забили Виктория Силина, Анна Чернякова и Анастасия Горшкова. Еще один гол забили голландки сами себе.

Таким образом, россиянки заняли первое место в группе A и пробились в финал турнира. Соперник еще неизвестен. Матч состоится завтра, 7 июля.

Ранее Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне.