Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы

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Сборная России по пляжному футболу играет на Европейских играх Сборная России по пляжному футболу играет на Европейских играх
Сборная России по пляжному футболу играет на Европейских играх
РИА Новости

Женская сборная России по пляжному футболу выиграла сборную Нидерландов на Кубке Европы в португальском Назаре.

Матч закончился со счетом 7:2.

В составе российской команды хет-трик на счету Марины Федоровой, еще по голу забили Виктория Силина, Анна Чернякова и Анастасия Горшкова. Еще один гол забили голландки сами себе.

Таким образом, россиянки заняли первое место в группе A и пробились в финал турнира. Соперник еще неизвестен. Матч состоится завтра, 7 июля.

Ранее Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне.