Колобков не верит в виновность Попова и Бубки

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал ситуацию с пловцом Александром Поповым, сообщает ТАСС.

Напомним, что бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал объявил, что Попов и другие некоторые члены МОК, включая президента украинского олимпийского комитета Сергея Бубки, получили деньги в обмен на голоса на выборах столицы Олимпиады 2016 года.

«Я хорошо и давно знаю и Сашу, и Сергея как честнейших ребят, поэтому не могу в это поверить. Верю в то, что этическая комиссия МОК во всем разберется. В последнее время мы слышим много различных заявлений и слухов. Жаль, что спорт становится не предметом обсуждения спортивных результатов, а каких-то неспортивных вещей», — сказал Колобков.

Также он отметил, что Попов и Бубка многое сделали для спорта и как спортсмены, и как руководители и менеджеры.

«Знаю их как кристально чистых ребят и когда они выступали, и когда руководили. Я считаю, что все обвинения абсолютно надуманы, надо узнать конкретно, есть ли что-то кроме этих слов, что якобы что-то передавалось. Пока я кроме этого больше ничего не слышал», — добавил министр спорта.

Ранее юрист прокомментировал ситуацию с Поповым.