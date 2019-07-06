Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова объявила музыку к произвольной программе, которую она представит в новом сезоне, сообщает Sport24.

В инстаграме хореографа фигуристки Даниила Глейхенгауза появилась информация, что в новом сезоне Загитова предстанет в образе Клеопатры.

«Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл — The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d'Arabie, Хатир Хичам– Ramses», — написал Глейхенгауз в инстаграме.

Ранее сообщалось, что сестры Аверины выполнили челлендж с бутылкой и передали эстафету Загитовой.