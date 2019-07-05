Российского члена МОК обвинили во взятке за выбор столицы ОИ-2016

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал рассказал о проплаченных голосах некоторых членов Международного олимпийского комитета (МОК) за выбор города столицей Олимпийских игр 2016 года, сообщает РИА «Новости».

По словам бывшего главы города, в число тех, кто получил взятку, вошел и российский спортсмен-пловец Александр Попов.

Кабрал заявил, что в общей сложности девяти членам МОК заплатили около $2 млн. Он также отметил, что вел переговоры с главой Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии, который заверил экс-губернатора в том, что таким образом Рио-де-Жанейро сможет победить, потому что ему оказывает поддержку на тот момент глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламин Диак.

«Когда я спросил Нузмана, каковы шансы, что все действительно состоится, он ответил, что обычно такой тип подкупа дает результат. Я тогда сказал, что не хочу лично участвовать в этом, но знакомый бизнесмен, имеющий зарубежные счета, может помочь осуществить платеж. Так что я позвонил Артуру Соаресу, объяснил ситуацию, и он сделал первый перевод», — заявил Кабрал.

Рио-де-Жанейро выбрали столицей Олимпиады-2016 в октябре 2009 года. За бразильский город отдали 66 голосов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о готовности страны поделиться с Италией опытом проведения ОИ.