Эль-Шаарави согласился перейти в китайский клуб

Форвард итальянского «Ромы» Стефан Эль-Шаарави решил перейти в китайский «Шанхай Шеньхуа». Информация об этом появилась на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Как утверждает источник, футболист ранее отказывался уезжать из Италии, однако теперь поменял свое мнение и готов к трансферу.

Осталось лишь урегулировать договоренности между клубами.

Сообщается, что римляне хотят выручить с продажи нападающего €20 млн, однако клуб из Китая надеется подписать 26-летнего игрока за €14 млн, не считая различных бонусов.

Также «Шеньхуа» добились соглашения с английским «Вест Хэмом», который продаст своего нападающего Марко Арнаутовича. За 30-летнего австрийца китайская команда отдаст €25 млн.

В минувшем сезоне Эль-Шаарави сыграл в 33 матчах всех турниров на клубном уровне, став автором 11 голов и сделав семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Жозэ Моуринью может вернуться в чемпионат Италии.