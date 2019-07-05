Вратарь сборной Чили удалил инстаграм из-за угроз

Вратарь сборной Чили Габриэль Ариас принял решение удалить инстаграм-аккаунт из-за угроз со стороны болельщиков, сообщает «Чемпионат.com».

В сторону 31-летнего голкипера приходило много оскорблений и угроз после поражения в полуфинале Кубка Америки — 2019 с национальной командой Перу. Матч тогда закончился со счетом 3:0.

Фанаты недовольны футболистом за то, что он допустил много ошибок в течение встречи — покинул пределы штрафной площадки в конце первого тайма, оставив ворота пустовать. Тогда же перуанец Андре Каррильо смог забить второй мяч.

Благодаря поражению чилийцев, сборная Перу смогла впервые за 44 года выйти в финал турнира.

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