Серена Уильямс станет крестной сына Меган Маркл

Известная американская теннисистка Серена Уильямс станет крестной матерью сына принца Гарри и актрисы Меган Маркл, сообщает The Sun.

По информации источника, это связанно с тем, что женщины давно дружат.

У юного принца будет две крестных. Второй станет стилистка и подруга Маркл по совместительству — Джессика Малруни.

Крестными отцами маленького наследника герцога и герцогини Сассекских станут друг принца Гарри Марк Дайер, а также Маркус Андерсон, который в свое время познакомил будущих супругов.

Крещение ребенка пройдет 6 июля в личной часовне королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке. Церемония будет закрытой. Его посетят только близкие семьи — 25 человек.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс успешно стартовала на Уимблдоне.