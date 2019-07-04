Президент Федерации велоспорта Украины оскорбил чемпионку Европейских игр

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей, сообщает Sport24.

Конфликт произошел в Facebook.

Спортсменка осталася недовольна тем, что ФВУ поздравила с ее победой главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора, из-за чего и начался конфликт.

«Удивляюсь вашей некомпетентности. Очень хотелось бы узнать, почему поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мое фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям», - написала Соловей.

«Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали», - ответил ей Башенко.

Девушку комментарий президента Федерации не испугал.

«Это не ваша форма, не ваш шлем, из вашего тут только велосипед, который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу, и вам не позволю ноги об себя вытирать. Вы меня не принимали, чтоб грозиться выгнать», — заключила Соловей.

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