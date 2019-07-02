Глава ФИФА выразил соболезнования в связи с гибелью футболистки

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования родным и близким погибшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, передает ТАСС.

«Это чрезвычайно печальное событие для всего футбольного сообщества, особенно во время проведения женского чемпионата мира по футболу. Хотел бы от себя и ФИФА от чистого сердца выразить соболезнования семье и друзьям Флорианы, Швейцарской федерации футбола и футбольному клубу «Янг Бойз», — передает слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Ранее сообщалось, что труп пропавшей футболистки сборной Швейцарии был найден на дне озера.