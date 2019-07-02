Кокорина отправили на реабилитацию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева заявила, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.

Ранее стало известно, что игрок может пройти полный курс реабилитации до отправления в колонию.

«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — цитирует Потяеву РИА «Новости».

8 мая Пресненский суд Москвы признал Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

Ранее «Краснодар» попросил отложить вопрос о расторжении контракта с Мамаевым.