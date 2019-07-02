Германия раскритиковала Белоруссию после Европейских игр

Госсекретарь федерального МВД Германии Штефан Майер подверг критике ситуацию с правами человека в Белоруссии, сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, прошедшие в июне Европейские игры помогли улучшить репутацию страны, однако проблема все равно остается насущной.

Белоруссия занимает 155 место из 180 стран по свободе прессы в мире. Также в государстве, единственном на территории Европы, до сих пор применяется смертная казнь.

После арестов журналистов в прошлом году, Германия рассматривала возможность объявления бойкота Евроиграм, проходившим в Минске. Однако бойкот не состоялся, так как соревнования являются квалификацией на Олимпиаду-2020.

«Такие спортивные мероприятия, как Европейские игры, являются важным способом представления страны в европейском и мировом сообществе. Крупные спортивные мероприятия служат международному взаимопониманию. Однако Белоруссии еще есть что исправить в области правопорядка, обеспечения прав человека, особенно национальных меньшинств, в свободе выражения мнений и собраний. Только диалог объединяет людей и правительства. Отсутствие обсуждения — худшая альтернатива», — цитирует Майера Inside the Games.

Немецкий чиновник также добавил, что для отмены смертной казни на территории страны, Белоруссии нужно стать членом Совета Европы.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об организации Евроигр.